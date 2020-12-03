Есин обсудил с губернатором японской префектуры Сага новые совместные проекты

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин встретился с губернатором префектуры Сага Ёсинори Ямагучи. Об этом дипломат рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Ёсинори Ямагучи поблагодарил белорусскую сторону за поддержку жителей региона, которые занимаются ликвидацией последствий стихийного бедствия, случившегося в 2019 году, а также выразил заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего межрегионального взаимодействия.

Кроме того, губернатор отметил популярность среди жителей префектуры белорусской льняной продукции, которые отмечают ее качественность и экологичность.

Руководитель белорусского загранучреждения информировал собеседника о сотрудничестве городов Шклов (Могилевская область) и Такео (префектура Сага) в рамках ранее заключенного двустороннего меморандума. Стороны согласились, что проведенные переговоры в городах префектуры Касима и Тара открывают новые возможности для реализации совместных проектов в экономической, образовательной, культурной и спортивной сферах.

До сведения японской стороны была доведена официальная позиция руководства страны о внутриполитической ситуации в Беларуси.-0-