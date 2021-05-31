"Это малая толика в нашем экспорте" - Макей высказался о 3 млрд евро помощи ЕС на реформы в Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" высказался о заявлениях Евросоюза финансово поддержать развитие демократии в республике, сообщает БЕЛТА.

"Оппоненты власти, которые находятся за рубежом, беглые оппоненты, говорят, что Евросоюз уже приготовил 3 млрд евро для Беларуси. Это будет способствовать осуществлению демократических реформ, и все то, что было сделано за последние 25 лет, мы уничтожим и будем на этих руинах строить новое демократическое государство. Президент, выступая в парламенте, сказал, что об этих миллиардах мы слышим еще с 2010 года. Тогда, по-моему, нам обещали 5 млрд евро, но сейчас цифра немного уменьшилась. Не видно было и тех 5 млрд, и эти 3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте", - обратил внимание Владимир Макей.

Министр также высказался о санкционной политике Запада в отношении Беларуси и России. Он подчеркнул, что это односторонние меры отдельных государств или группы государств, которые регулируются их внутренними документами. "Захотелось Евросоюзу ввести санкции - они изобрели какой-то правозащитный предлог и вводят санкции в отношении той или иной страны. Это касается и США. Подобного рода меры затрагивают экономику страны и влияют на благополучие граждан. Меня поражают заявления европейских политиков, когда они говорят, что санкции нанесут ущерб власти, но, дескать, мы будем использовать их точечно, чтобы они не повлияли на народ. Санкции в любом случае затрагивают благополучие конкретного человека, это должны понимать все", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.-0-