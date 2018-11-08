Евдоченко встретился с представителями ВТО

8 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко сегодня на встрече с заместителем генерального директора Всемирной торговой организации Аланом Вулффом и директором Департамента присоединяющихся стран Секретариата ВТО Майкой Ошикавой подтвердил стремление Беларуси стать полноправным членом ВТО, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Во время встречи Андрей Евдоченко проинформировал представителей делегации о целенаправленной работе страны по присоединению к ВТО. Стороны обменялись мнениями о повышении эффективности деятельности по продвижению национальных интересов Беларуси в контексте ее присоединения к организации. Речь об этом шла с учетом участия Республики Беларусь в ЕАЭС.-0-
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