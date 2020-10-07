Евразийский межправсовет пройдет 9 октября в Ереване в очном формате

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 7 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:27 В ЕЭК не видят предпосылок для проблем с продовольствием в случае второй волны COVID-19 Экономика
12:27 Могилевчанин под видом сбора клюквы делал закладки наркотиков Происшествия
12:26 Путин назвал огромной трагедией события в Нагорном Карабахе В мире
12:22 ЕЭК рассчитывает, что страны ЕАЭС договорятся об условиях возобновления транспортного сообщения Экономика
12:17 Пионеров приглашают к участию в новом онлайн-проекте "Познай Беларусь" Общество
12:15 Эксперт: раз в 2-3 года в Кыргызстане попытка госпереворота либо политическая турбулентность В мире
12:09 В Кореличском районе совершено разбойное нападение на семью Происшествия
12:02 Число заразившихся вирусом Эбола в ДР Конго достигло 128 В мире
12:00 В ЕАЭС готовятся проекты договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа Экономика
12:00 Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза компьютерной техники Происшествия
12:00 Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах В мире
11:57 В Гродно пьяный мужчина травмировал ребенка Происшествия
11:52 МТЗ и Росагролизинг расширили сотрудничество Экономика
11:38 Президент Казахстана поручил усилить контроль на госгранице из-за COVID-19 В мире
11:31 Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" В мире
11:29 Евразийский межправсовет пройдет 9 октября в Ереване в очном формате Политика
11:27 До +19°С будет в Беларуси 8 октября Общество
11:20 Сентябрь-2020 в мире стал самым теплым за всю историю В мире
11:20 Программу белорусского кино впервые представят на кинофестивале "Паўночнае ззянне" Афиша
11:17 "Белинтертранс" запускает новый мультимодальный контейнерный сервис из Китая в Европу Экономика
11:10 При лобовых столкновениях на дорогах Брестской области с начала года погибли 9 человек Происшествия
10:57 Украина пока не рассматривает введение нового локдауна из-за COVID-19 В мире
10:55 В Кыргызстане на фоне протестов идет самовольный захват должностей и предприятий В мире
10:45 В России за сутки коронавирусом заразились 11 115 человек В мире
10:37 Почти 270 г марихуаны изъяли у жителя Жабинковского района Происшествия
10:37 Продажи круглых лесоматериалов через БУТБ за январь-сентябрь увеличились на 29% Экономика
10:35 Умер российский оперный певец Владислав Пьявко В мире
10:34 МТЗ представил новинки техники на "Агросалоне" в Москве Экономика
10:30 В университете МЧС начал работать медиацентр Общество
10:22 В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, используется артиллерия В мире
Все новости
Все новости
Политика
07 октября 2020, 11:29

Евразийский межправсовет пройдет 9 октября в Ереване в очном формате

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 9 октября в Ереване в очном формате с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза. Информацию об этом подтвердила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"9 октября в Ереване состоится встреча глав правительств четырех государств союза", - сказала Ия Малкина. Она уточнила, что пока не подтверждено участие представителя Кыргызстана. "Мы располагаем информацией о готовности премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана и России участвовать в очном формате встречи в Ереване, - сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - На данный момент мы ожидаем информации от Кыргызстана по формату участия. Комиссия со своей стороны прорабатывает вопрос соблюдения всех необходимых правовых процедур для принятия запланированных решений в рамках повестки".

По ее словам, ключевой темой заседания станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС. Будут рассмотрены оставшиеся несогласованными позиции по стратегии развития евразийской интеграции. Также в повестке - устранение изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза за 2018-2019 годы.

Кроме того, премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС и совместные меры развития экспорта. В повестке значится и вопрос о кандидатуре члена Коллегии ЕЭК (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию, которая впоследствии будет представлена для утверждения главам государств. Ия Малкина напомнила: прежде занимавший этот пост Серик Жумангарин 14 сентября был назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.-0-

В ЕАЭС готовятся проекты договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газаВ ЕАЭС готовятся проекты договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа
Сейчас проекты обсуждаются на уровне экспертов уполномоченных органов стран союза

ЕЭК рассчитывает, что страны ЕАЭС договорятся об условиях возобновления транспортного сообщенияЕЭК рассчитывает, что страны ЕАЭС договорятся об условиях возобновления транспортного сообщения
Ия Малкина сообщила, что ключевой темой предстоящего 9 октября в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС.

В ЕЭК не видят предпосылок для проблем с продовольствием в случае второй волны COVID-19В ЕЭК не видят предпосылок для проблем с продовольствием в случае второй волны COVID-19
ЕАЭС полностью обеспечивает себя зерном, сахаром, растительными маслами, куриным яйцом и свининой.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Армения ЕАЭС
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Александр Малькевич. Фото РИА Новости Эксперт предположил, где в ближайшие месяцы будут предприняты попытки цветных революций
Фото из архива Гаспарян: там, где побеждает цветная революция, устанавливается традиция площадной политики
Фото из социальных сетей Гайдукевич о ситуации в Кыргызстане: если в стране допустили одну цветную революцию - будет и вторая
Олег Гайдукевич. Фото из архива Гайдукевич: заявление Сейма Латвии по Беларуси не соответствует духу отношений двух стран
Политолог назвал причины протестов в Кыргызстане
Фото из архива Эксперт: события в Беларуси и Кыргызстане - попытка зажечь дугу нестабильности в Евразии
Главное
Во время совещания Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко провел совещание по развитию деревообработки
Под ударом – Нагорный Карабах остается зоной бедствия для мирных жителей
Головченко: в Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов
Свадебная феерия в Minsk World! До минус 20% на квартиры для каждой молодой семьи!
Топ-новости
МТЗ представил новинки техники на "Агросалоне" в Москве
"Белинтертранс" запускает новый мультимодальный контейнерный сервис из Китая в Европу
МАРТ продлил госрегулирование цен на гречку до конца года
Евразийский межправсовет пройдет 9 октября в Ереване в очном формате
Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн
Сентябрь-2020 в мире стал самым теплым за всю историю
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19
Сбои в работе межбанковской системы идентификации могут быть утром 7 октября
Продажи круглых лесоматериалов через БУТБ за январь-сентябрь увеличились на 29%
Пионеров приглашают к участию в новом онлайн-проекте "Познай Беларусь"
Минздрав: для студентов-медиков максимально сохранят очное обучение, несмотря на COVID-19
В университете МЧС начал работать медиацентр
ФОТОФАКТ: Творческий вечер в честь 70-летия Юрия Трояна прошел в Большом театре
На водородную установку комплекса H-Oil Мозырского НПЗ подали пар
Белорусы в январе-сентябре купили валюты на $1,55 млрд больше, чем продали
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.