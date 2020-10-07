Евразийский межправсовет пройдет 9 октября в Ереване в очном формате

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 9 октября в Ереване в очном формате с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза. Информацию об этом подтвердила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"9 октября в Ереване состоится встреча глав правительств четырех государств союза", - сказала Ия Малкина. Она уточнила, что пока не подтверждено участие представителя Кыргызстана. "Мы располагаем информацией о готовности премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана и России участвовать в очном формате встречи в Ереване, - сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - На данный момент мы ожидаем информации от Кыргызстана по формату участия. Комиссия со своей стороны прорабатывает вопрос соблюдения всех необходимых правовых процедур для принятия запланированных решений в рамках повестки".

По ее словам, ключевой темой заседания станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС. Будут рассмотрены оставшиеся несогласованными позиции по стратегии развития евразийской интеграции. Также в повестке - устранение изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза за 2018-2019 годы.

Кроме того, премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС и совместные меры развития экспорта. В повестке значится и вопрос о кандидатуре члена Коллегии ЕЭК (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию, которая впоследствии будет представлена для утверждения главам государств. Ия Малкина напомнила: прежде занимавший этот пост Серик Жумангарин 14 сентября был назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.-0-

ЕЭК рассчитывает, что страны ЕАЭС договорятся об условиях возобновления транспортного сообщения Ия Малкина сообщила, что ключевой темой предстоящего 9 октября в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС.