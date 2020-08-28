Гайдукевич: если политик поддерживается из-за рубежа, он не будет отстаивать интересы своей страны

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если политическая сила поддерживается из-за рубежа, она не будет отстаивать интересы своей страны. Такое мнение выразил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если какая-то политическая сила поддерживается из-за рубежа, она никогда не будет отстаивать национальные интересы страны. Второй момент: никто и нигде о Беларуси не заботится. Германия думает о немцах, Австрия - об австрийцах, Франция - о французах. Все, что мы видим во внешнем факторе, - это однозначно геополитика и попытка решить свои геополитические задачи", - убежден Олег Гайдукевич.

Депутат подчеркнул, что с внутренними проблемами Беларусь должна разбираться сама, без внешнего вмешательства. "Путем диалога, политических реформ, путем модернизации страны, - сказал он. - Мы свои проблемы должны решать сами. Они есть - скрывать этого не надо. Но решать мы их должны сами. Внешнее вмешательство и давление недопустимы. И в других странах к этому, между прочим, очень жесткое отношение".-0-