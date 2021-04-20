Гендиректор Отделения ООН в Женеве высоко оценила вклад Беларуси в региональную и глобальную безопасность

20 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей 20 апреля во время визита в Швейцарию встретился с заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором Отделения ООН в Женеве, личным представителем генерального секретаря ООН при Конференции по разоружению Татьяной Валовой. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Собеседники обменялись мнениями о текущей международной обстановке. Во время встречи были отмечены объективные глобальные угрозы изменения климата и нарастающего кризиса политического мироустройства, вызванного формирующейся многополярностью и усиливающимся противостоянием наиболее сильных государств. С обеих сторон было подчеркнуто отсутствие альтернатив многостороннему сотрудничеству в решении глобальных и трансграничных проблем, а также необходимость укрепления такого сотрудничества в формате макрорегионов, в том числе с опорой на концепцию "интеграции интеграций".

Татьяна Валовая поддержала совместную инициативу Беларуси и Барбадоса о проведении в конце мая 2021 года международной онлайн-конференции высокого уровня по тематике горизонтального взаимодействия региональных интеграционных объединений. В фокусе мероприятия будет позитивный опыт макрорегионов в содействии их странам в достижении Целей устойчивого развития.

Генеральный директор Отделения ООН в Женеве высоко оценила вклад Беларуси в региональную и глобальную безопасность, в том числе активную позицию по оживлению деятельности Конференции по разоружению в Женеве. Она отметила важность противодействия процессам деградации системы международной безопасности через укрепление многосторонних институтов.

В завершение беседы была отдельно затронута тема устойчивого развития. Министр иностранных дел Беларуси отметил, что правительство придает огромное значение работе по реализации Целей устойчивого развития, свидетельством чему служит высокое, 18-е, место Беларуси в рейтинге ООН по ЦУР. Он проинформировал о функционировании национального механизма по Целям устойчивого развития. Татьяна Валовая приветствовала усилия Республики Беларусь в этой области.-0-