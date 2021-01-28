Генеральное консульство Беларуси торжественно открылось в китайском Чунцине

28 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Официальная церемония открытия генерального консульства Республики Беларусь в Чунцине состоялась 28 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

Открытие консульского учреждения приурочено к 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, заместитель мэра города Чунцин Ли Бо, представители руководства консульского департамента МИД КНР, департаментов и районов Народного правительства Чунцина, генеральные консулы аккредитованного в регионе дипломатического корпуса иностранных государств.

В своем выступлении посол Беларуси отметил, что за последние годы сотрудничество Чунцина и Минской области получило активное и предметное развитие. Дипломат также обратил внимание, что Беларусь занимает важное географическое положение в сухопутных маршрутах "Пояса и пути", что создает множество возможностей для сотрудничества.

Стороны выразили надежду, что открытие генконсульства привнесет динамику в торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное сотрудничество Беларуси и Чунцина, а также всего консульского округа, в состав которого также входят провинции Сычуань, Шэньси, Ганьсу, Хубэй, Юньнань с общим населением 345 млн. человек.

По завершении торжественной церемонии Юрий Сенько провел встречу с председателем Народного правительства города Чунцин Таном Лянчжи. В ходе переговоров они обсудили широкий спектр двусторонних отношений Беларуси и китайского региона, а также отметили перспективные направления взаимодействия в торговле, инвестировании, логистике и гуманитарной сфере.

С учетом комплекса предложений было принято решение принять совместную дорожную карту сотрудничества.

В настоящее время в Китае действует четыре белорусских загранучреждения: посольство Беларуси в Пекине и три генеральных консульства - в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине.-0-

Фото china.mfa.gov.by