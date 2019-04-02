Генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы посещает Беларусь

2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе 2-3 апреля с рабочим визитом посещает Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел нашей страны.
Программа визита включает встречи Роберто Антонионе в Совете Республики и Палате представителей Национального собрания, а также с председателями Белорусской торгово-промышленной палаты и Государственного комитета по науке и технологиям.
На 3 апреля намечена встреча генерального секретаря ЦЕИ и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Кроме того, в МИД пройдет семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования ЦЕИ.-0-
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