Генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы посещает Беларусь

2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе 2-3 апреля с рабочим визитом посещает Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел нашей страны.

Программа визита включает встречи Роберто Антонионе в Совете Республики и Палате представителей Национального собрания, а также с председателями Белорусской торгово-промышленной палаты и Государственного комитета по науке и технологиям.

На 3 апреля намечена встреча генерального секретаря ЦЕИ и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Кроме того, в МИД пройдет семинар по подготовке проектных заявок для получения софинансирования ЦЕИ.-0-