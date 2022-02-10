Генсек ОДКБ примет участие в заседании Совбеза ООН

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Москве встретился с участниками первого совещания председателей комитетов (комиссий) парламентов государств - членов ОДКБ, к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнединов.

"Было проведено заинтересованное и подробное обсуждение всего спектра проблем безопасности, с которыми сталкиваются государства - члены организации, а также рассмотрены меры противодействия им в парламентском формате, - рассказал пресс-секретарь. - Генеральный секретарь ОДКБ обратил внимание на важность развития силовой составляющей ОДКБ, отметив в этой связи планы организации по проведению серии крупномасштабных учений".

"В основе замысла этих учений стоят задачи по противодействию всему спектру военных и террористических вызовов и угроз", - сказал Станислав Зась. При этом он напомнил о безусловном приоритете политических мер в деятельности организации.

"В контексте расширения политического сотрудничества генеральный секретарь упомянул успешное продвижение диалога ОДКБ с такими международными организациями, как ООН и ОБСЕ. В частности, он проинформировал о своем участии в предстоящем заседании Совета Безопасности ООН 16 февраля, в ходе которого планируется рассмотреть вопросы развития отношений между двумя объединениями. Также Станислав Зась сообщил детали прошедшего в декабре 2021 года в Стокгольме 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ и его встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт на полях этого мероприятия", - отметил Владимир Зайнетдинов.

"В ходе выступлений и последовавшей за ними дискуссии представители законодательных собраний государств - членов ОДКБ представили позиции сторон по обсуждаемым вопросам. Участниками совещания была дана высокая оценка деятельности организации, в том числе в части результатов коллективной миротворческой миссии в Казахстане. Парламентарии высказались за дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности и выступили с рядом конкретных предложений", - добавил пресс-секретарь.-0-