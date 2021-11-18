Генсек ООН подтвердил, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев. Об этом было заявлено на состоявшейся встрече в Нью-Йорке с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым, сообщает БЕЛТА.

"Он согласился в разговоре с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков мигрантов, которые следуют через Беларусь в европейские государства", - заявил белорусский дипломат.

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