Генсек ШОС отметил активную позицию Беларуси как наблюдателя в деятельности организации

22 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Юрий Сенько встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в КНР.

Владимир Норов подчеркнул, что Республика Беларусь как наблюдатель всегда отличалась активной позицией в деятельности ШОС, подключалась к различным механизмам и инициативам, способствовала их продвижению.

Стороны обменялись мнениями о перспективах экономического и гуманитарного сотрудничества на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Были достигнуты договоренности о передаче белорусского опыта в области создания благоприятных условий для международных перевозок и цифровизации, который может быть полезен государствам "семьи ШОС".

Юрий Сенько заверил в готовности Беларуси активно участвовать во всех сферах деятельности организации, придерживаться принципа "шанхайского духа", придающего ШОС исключительный характер на мировой арене.-0-