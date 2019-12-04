Германия поддерживает вступление Беларуси в ВТО - Зиберт

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Германия поддерживает вступление Беларуси в ВТО. На этом акцентировал внимание уполномоченный по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэль Зиберт, выступая на открытии XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры", который 4-6 декабря проходит в белорусской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотели бы поддержать вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию", - отметил он. Представитель германского МИД назвал важной роль Беларуси, соединяющей Восток и Запад. По его мнению, на этом векторе у белорусской внешней политики есть большие перспективы.

Михаэль Зиберт констатировал позитивное развитие диалога по линии Беларусь - ЕС: "Перед нами много задач и мы их должны реализовать. В Федеральном правительстве Германии большая воля к сотрудничеству с Беларусью. Мы готовы и дальше развивать отношения, в том числе по реализации белорусско-европейского сотрудничества и "Восточного партнерства". Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в отношениях Беларуси и Германии были взлеты и падения, но в настоящее время отношения стабилизировались.

Он отметил важность Минского форума как диалоговой площадки для развития сотрудничества Германии и Беларуси.-0-