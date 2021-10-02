Гигин: западные СМИ превратились в источники весьма своеобразной пропаганды

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные средства массовой информации превратились в источники весьма своеобразной пропаганды. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин, комментируя интервью Президента телекомпании CNN, сообщает БЕЛТА.

"Глава государства всегда выполняет обещания. Мы помним, что во время "Большого разговора" он сказал представителю CNN, что готов дать большое интервью, если телеканал не будет ничего сокращать и перевирать. Он так и сделал. В ходе этой беседы чувствовался дух откровенности и открытости, который был и на "Большом разговоре". Президенту нечего скрывать, и он последовательно и четко доводил позицию, которой всегда придерживался. Очевидно, что для аудитории телекомпании это не очень привычно. Мы видим стилистику, в которой с американскими избирателями разговаривают политики, в том числе на высших постах: пытаются выверять каждое слово, исходя из конъюнктуры. Получается не всегда откровенно", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что разговор Президента с журналистом в определенном смысле стал столкновением двух стилей ведения политической беседы. "Не стал бы переоценивать реакцию западных медиасообщества и аудитории. Их средства массовой информации превратились в источники весьма своеобразной пропаганды. Экс-президент США Трамп, общаясь с представителями CNN, напрямую назвал их новости fake news, подделкой", - резюмировал Вадим Гигин.

Политолог Петр Петровский в свою очередь напомнил, как вел себя телеканал во время выборов в США. "Если мы вспомним их позицию в то время, то мы увидим всю ангажированность этого средства массовой информации, если его можно так назвать. Я напомню: тогда CNN и все остальные СМИ, аффилированные с демократической партией США, просто-напросто не давали возможность выступать, продвигать точку зрения одному из кандидатов в Президенты, действующему Президенту Дональду Трампу. Они устраивали ему сильнейшую цензуру и фактически дискредитировали Президента США в информационном пространстве", - сказал аналитик.

Он уверен, что ожидать объективности от подобных ресурсов не стоит. "Мы видели, что журналист, лучше сказать, сотрудник данной службы, который интервьюировал Президента Беларуси, заранее заготовил идеологизированные вопросы, которые полностью перекликались с теми вопросами, которые задавали в августе западные журналисты. То, что сотрудник CNN во время интервью очень нервничал, у него выпадали ручки, другие предметы, говорит о том, что во многом он осознает эту определенную ангажированность и двойные стандарты своего СМИ. Вот вся их свобода слова. Кроме того, этот шаг демонстрирует высокопарное, надменное и снобистское отношение к Беларуси. Их колониальные взгляды никуда не делись", - обратил внимание Петр Петровский.-0-