Главы МИД стран СНГ встретятся в Минске 14 октября

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры иностранных дел стран СНГ встретятся 14 октября в Минске. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, оно состоится в Минске, - сказала Мария Захарова. - Напомню, в текущем году в СНГ председательствует Беларусь".

Главы МИД стран СНГ обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсудят выносимые на рассмотрение запланированного на 15 октября в Минске Совета глав государств СНГ проекты заявлений в связи с 30-летием Содружества, о развитии сотрудничества в сфере миграции, об обеспечении биологической безопасности. "На уровне министров будет принято совместное заявление об укреплении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, - отметила представитель МИД РФ. - В контексте непрекращающихся попыток фальсификации истории министры утвердят положение о международной ассоциации историков и архивистов стран СНГ. Главной ее задачей станет объективная и беспристрастная оценка событий нашего общего прошлого, содействие расширению доступа к архивным документам, координация работы ученых".

По словам Марии Захаровой, главы внешнеполитических ведомств СНГ значительное внимание планируют уделить культурно-гуманитарному направлению. В частности, будут согласованы проекты решений об объявлении города Комрат (Республика Молдова) культурной столицей Содружества в 2023 году и плане мероприятий по проведению в 2022 году в СНГ Года народного творчества и культурного наследия.

"На встрече главы внешнеполитических ведомств утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 год", - добавила Мария Захарова.-0-