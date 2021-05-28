Главы правительств стран СНГ подписали в Минске пакет документов о сотрудничестве

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет документов о развитии сотрудничества подписан по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе заседания в широком формате были заслушаны доклады по трем документам. Первый из них - среднесрочный план совместных действий государств - участников СНГ по противодействию распространению инфекционных болезней. Как сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ, планом предусмотрены более 20 мероприятий по пяти направлениям взаимодействия.

В частности, запланировано проведение совместных исследований по разработке иммунобиологических лекарственных средств и диагностических препаратов по наиболее актуальным инфекционным болезням для стран СНГ, совместных экспедиционных работ, направленных на актуализацию информации по состоянию природных очагов чумы и других инфекционных болезней, а также проведение совместных научных работ, направленных на разработку алгоритмов, стандартных операционных процедур, технологий совместного реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.

Также был заслушан доклад о соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств СНГ. Документом предусмотрено, что стороны будут проводить необходимые мероприятия по санитарной охране территорий стран Содружества в отношении болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью их возникновения. Такие мероприятия будут проводиться и в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Обсуждалось соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения. Его целью являются развитие взаимодействия стран Содружества в выработке согласованных подходов к решению проблем и устранению барьеров при формировании общего рынка труда, содействие занятости населения, снижение уровня безработицы, обеспечение прав граждан на свободу передвижения и осуществление трудовой деятельности.

Целый ряд документов подписан главами делегаций без обсуждения. В их числе - документы, регламентирующие взаимодействие в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

На заседании утверждены концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах - участниках СНГ, на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации.

Главы правительств подписали и решения о кадровых назначениях. Первым заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ назначен Леонид Анфимов, заместителями председателя Исполнительного комитета СНГ - Бекетжан Жумаханов, Ильхом Нематов и Денис Трефилов. Владимир Соколин утвержден председателем Межгосстаткомитета Содружества сроком на один год.-0-