Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"2020 и 2021 годы для стран СНГ сопряжены с целым рядом вызовов и проблем. Наше практическое взаимодействие по укреплению интеграции было осложнено последствиями непрекращающейся пандемии, которая негативно отразилась на мировой экономике, политике, затронула многие сферы отношений и жизнедеятельности", - отметил премьер-министр.

"Как ранее прогнозировал Президент нашей страны, пандемия вылилась в попытку передела влияния в мире, для чего в ход идут все доступные инструменты. К сожалению, право сильного довлеет над международным правом. Страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, устойчивое развитие на основе своих традиций, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем, давлением и откровенным вмешательством", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил, что и Беларусь столкнулась с беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада. "Мы наблюдаем, как добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками двойных стандартов. В таких условиях тем ценнее сотрудничество с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для Беларуси, безусловно, являются страны - участницы СНГ. Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом по многим направлениям, наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно расширяя многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы", - подчеркнул он.-0-