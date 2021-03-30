Головченко: перераспределение полномочий направлено на раскрепощение инициативы на местах

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перераспределение полномочий с передачей дополнительных прав и ответственности на уровень местных органов власти направлено на раскрепощение инициативы в регионах. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, передает корреспондент БЕЛТА.

В процессе перераспределения полномочий предполагается повышение роли и ответственности местных органов власти. "Это в том числе направлено и на раскрепощение инициативы на местах", - отметил премьер-министр. По его словам, подготовка предложений по изменению полномочий велась при активном участии местных органов власти и они подтверждали свою готовность дополнительно брать на себя принятие решений. В этой работе исходили из основных критериев, что принимать нужно назревшие решения, идти от жизни (не должно быть никаких надуманных решений).

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Решения о перераспределении полномочий будут приниматься точечно - Головченко