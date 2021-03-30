Решения о перераспределении полномочий будут приниматься точечно - Головченко

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения о перераспределении полномочий будут приниматься не комплексно, единым документом, а точечно, отдельными нормативными правовыми актами. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будем двигаться эволюционным путем", - сказал руководитель правительства по поводу процесса перераспределения полномочий. По его словам, поправки, которые обсуждались сегодня на уровне главы государства, затрагивают большое количество нормативных правовых актов: законов, указов, постановлений правительства и т.д. Поэтому будут приниматься отдельные документы.

На совещании также определены конкретные сферы, в которых целесообразно изменить уровень принятия решений. "Это и вопросы кадровой политики, архитектурной и градостроительной деятельности, вопросы распоряжения госимуществом", - пояснил премьер-министр.

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