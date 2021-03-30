"Ответственность - ключевой аспект" - Лукашенко озвучил требования к перераспределению полномочий

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При распределении полномочий во главу угла необходимо ставить незыблемые приоритеты - комфорт и благосостояние населения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что перераспределение полномочий происходит нечасто, поэтому надо взвесить все за и против по каждому пункту. При этом во главу угла, подчеркнул Президент, необходимо ставить незыблемые приоритеты - комфорт и благосостояние населения.

"Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность - ключевой аспект во всей этой нашей работе", - заявил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что правовые акты о передаче полномочий должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования здесь быть не должно, отметил он.

"Продуманы ли возможные риски? Не случится ли так, что через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться? К чему это может привести в современном мире, мы понимаем. У меня тоже есть опыт: это было в России. И я помню молодого Путина, когда он только стал Президентом после Ельцина, мы обсуждали этот вопрос: что ни регион (хотя в России это оправдано, она огромная страна), абсолютно разные решения. И в кучу собрать Россию многого стоило. Нам надо это или нет?" - задал риторический вопрос глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул: процесс перераспределения полномочий должен быть тесно увязан с конституционной реформой.

"Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над Конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести работу с Конституционной комиссией. И на основе новой Конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями", - подытожил Президент.-0-

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