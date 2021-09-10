Головченко: союзные программы направлены на развитие отношений при безусловном сохранении суверенитета

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзные программы направлены на развитие отношений Беларуси и России при безусловном сохранении суверенитета. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня предстоит сделать еще один весомый шаг на пути укрепления и развития Союзного государства. На одобрение Совета Министров СГ выносится пакет документов, определяющих дальнейшие направления интеграционного сотрудничества в рамках Договора о создании Союзного государства. Впервые предложения о возобновлении предметной работы по реализации положений этого важнейшего документа прозвучали на заседании союзного Совмина в декабре 2018 года в Бресте. Инициатива была поддержана главами государств. С этого момента началась большая совместная работа. Мы вышли на серьезный результат: согласованы проекты основных направлений реализации положений Договора о создании СГ и 28 союзных программ", - сказал Роман Головченко.

По его словам, правительствами двух стран была проведена инвентаризация положений Договора. "Сформирован новый перечень задач в целях дальнейшего развития отношений при безусловном сохранении как политического, так и экономического суверенитета. Это ответ тем, кто занимается политическими спекуляциями на теме интеграции в рамках Союзного государства. Неоспоримым является тот факт, что реализация документов, которые сегодня будут одобрены, принесет нашим гражданам пользу и самым положительным образом скажется на уровне благосостояния", - заявил премьер-министр.

Отправная точка нового этапа интеграции - процесс гармонизации законодательства в ключевых отраслях экономики. Подготовленный правительствами пакет документов направлен на дальнейшее развитие совместного экономического пространства, формирование объединенных отраслевых рынков, реализацию единой финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики. Реализация союзных программ, по мнению белорусской стороны, позволит продолжить совершенствование денежно-кредитных отношений, сблизить налоговые системы, повысить уровень взаимодействия отраслевых министерств и ведомств двух стран, в том числе за счет применения современных цифровых технологий.

"Мы нацелены на формирование качественно новой среды в сфере оборота товаров и услуг с обеспечением реального беспрепятственного доступа на рынки наших стран. Большое внимание уделено также вопросам промышленной кооперации и обеспечения продовольственной безопасности. Важной составляющей является взаимодействие в энергетической сфере. Также одно из центральных мест будет занимать выравнивание социально-экономических условий для граждан Беларуси и России с дальнейшим расширением их взаимных прав и свобод на территориях обоих государств", - подчеркнул Роман Головченко.-0-