7 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область избрала своих представителей в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва на заседании депутатов местных Советов базового уровня, которое прошло сегодня в Гомеле в областном драматическом театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Сенаторов избирали путем тайного голосования, участие в котором приняли 420 депутатов из всех районов области. Претенденты в члены верхней палаты парламента представили свои программы.

Смоляк: главная роль членов Совета Республики - представлять интересы граждан "Главная роль членов Совета Республики - представлять интересы граждан, делать все, чтобы улучшать благосостояние людей, повышать их уверенность в завтрашнем дне", - сказала член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк.

В итоге в Совет Республики от Гомельской области избраны восемь выдвинутых кандидатур. Среди них - руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, общественных организаций, представители социальной сферы, других отраслей. Как было отмечено, все они пользуются авторитетом в коллективах, являются настоящими профессионалами своего дела, внесли значимый вклад как в развитие предприятия, организации, так и отрасли и области в целом.

Семь кандидатов от Гомельской области беспартийные. Председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк является членом Коммунистической партии Беларуси. Не первый раз интересы жителей региона в Совете Республики будет представлять генеральный директор РУП "ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов. Сенаторами от региона также стали художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного цирка имени Валерия Абеля ГУ "Дворец культуры "Костюковка" Татьяна Абель, заведующий отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной клинической больницы Владимир Котович, председатель областного объединения профсоюзов ФПБ Алексей Неверов, директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Олег Слинько, главный редактор газеты "Свабоднае слова" Андрей Шишкин, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

Сенаторов выбирают местные Советы депутатов. Всего выдвигаются восемь кандидатов от каждой области и восемь от Минска, еще восемь назначает Президент.-0-