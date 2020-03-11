11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау призвала стороны конфликта на востоке Украины соблюдать режим прекращения огня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наряду с поиском мирных путей решения конфликта на востоке Украины безопасность гражданского населения является одной из приоритетных задач ТКГ. В этой связи в последнее время вызывает тревогу рост напряженности на линии соприкосновения и значительное увеличение числа жертв. Так, за последние две недели их число достигло 9, что составляет более 1/3 гражданских жертв в этом году. Это совершенно недопустимо. Поэтому еще раз настоятельно призываю стороны соблюдать обязательства о приверженности полному прекращению огня", - сказала Хайди Грау.

Она подчеркнула, что на этот раз в заседании приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. "Это было важным выражением политической готовности сторон поддержать наши усилия. В центре внимания рабочей группы по безопасности был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Участники договорились в течении недели представить свои позиции о возможных компромиссах", - отметила спецпредставитель ОБСЕ.

Гуманитарная рабочая группа уделила основное внимание вопросам обмена удерживаемыми. "Участники договорились в течении ближайшей недели представить в ТКГ очередной список лиц и в течении двух недель окончательно его согласовать. Стороны достигли принципиального согласия по открытию двух новых пунктов пропуска", - подчеркнула Хайди Грау.

Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам водоснабжения и обеспечения мобильной связью в ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО. "Также было принято решение создать консультативный совет при рабочей группе. Был согласован проект его полномочий и порядка работы. Задачей совета будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенций групп", - добавила дипломат.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится 25 марта.-0-