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26 августа 2020, 10:26

Идет гибридная война за установление внешнего управления государством, нашими ресурсами - Клишевич

Сергей Клишевич. Фото из архива
Сергей Клишевич. Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идет гибридная война за установление внешнего управления государством, нашими ресурсами. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич, сообщает БЕЛТА.

"На нашей территории столкнулись интересы нескольких "центров силы", и каждый пытается перетянуть одеяло. Самое опасное, что политтехнологам, пиарщикам, психологам через управление эмоциями удалось проникнуть в мозг людей. Точь-в-точь такие методы применялись в постсоветских странах, сегодня мы их видим и в Южной Америке, в других государствах. Тактики нам известны, но мы имеем дело с их комбинациями. Это новшество, потому что сработавшие у других технологии поодиночке показали свою нежизнеспособность в Беларуси. Включились несколько факторов: управление мыслями, внешнее давление, экономика", - сказал Сергей Клишевич.

По словам депутата, политтехнологи поняли, что обещаниями золотых гор людей не обмануть. "Белорусы достаточно трезво оценивают ситуацию, а вот запугать, заставить молчать, попытались. Сегодня настал второй этап - запугивание депутатов разных уровней, обещания процедуры отзыва. Но уже вырабатывается определенный иммунитет, мы на все это смотрим однозначно, ровно, понимаем, что технологии не имеют ничего общего с реальными делами. Если, не дай бог, каким‑то образом эти люди смогут прийти к власти, их методы будут именно такими: запугивание и унижение несогласных. Вот обратная сторона демократии, "либерализма", "свободы слова", которую они якобы пропагандируют. Однако их методы никак не вяжутся с тем, что они говорят, - это известная политика двойных стандартов", - отметил он.

Сергей Клишевич выразил уверенность, что без желаемого результата через месяц-полтора протесты, в том числе искусственно созданные, рассыпаются. "Перейдем к обычной, нормальной, спокойной жизни, как мы до этого жили, и будем работать, чтобы наша страна становилась еще сильнее. Имея в багаже и такой, к сожалению, опыт попытки внешнего воздействия", - добавил он.-0-

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