Исаченко обсудил с местными властями Польши укрепление регионального сотрудничества

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности укрепления региональных связей и развития трансграничного сотрудничества стали предметом обсуждения на встречах заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко с представителями региональных и местных властей Польши, сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Вице-спикер 27-28 января во время визита в Польшу посетил Подляское и Силезское воеводства. "На встрече с подляским воеводой Богданом Пашковским и маршалом Подляского воеводства Артуром Косицким Анатолий Исаченко обсудил вопросы взаимодействия на региональном уровне. Речь также шла о развитии трансграничного сотрудничества двух стран", - проинформировали в пресс-службе.

Фото Совета Республики

"С учетом того, что Подляское воеводство является местом компактного проживания белорусского национального меньшинства (около 38 тыс. человек), были рассмотрены возможности поддержки белорусской культуры и языка в этом регионе", - добавили в пресс-службе. Во встрече также приняли участие посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, генеральный консул Беларуси в Белостоке Алла Федорова.

Заместитель председателя Совета Республики посетил деревню Залешаны Подляского воеводства, где возложил венок к памятникам белорусам, убитым отрядом Ромуальда Райса ("Бурого") в 1946 году. В городе Гайновка Анатолий Исаченко возложил цветы к памятнику-обелиску советским солдатам, посетил музей и центр белорусской культуры. "Кроме того, вице-спикер принял участие в церемонии забора земли для размещения в крипте храма-памятника Всех Святых во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!", - отметили в пресс-службе Совета Республики. В мероприятиях в Залешанах и Гайновке также приняли участие настоятель храма-памятника Всех Святых протоиерей Федор Повный, руководители белорусских загранучреждений в Польше, представители местных властей, белорусского национального меньшинства, местные жители.

Во время визита в Силезское воеводство Анатолий Исаченко обсудил с почетным консулом Беларуси в Катовице Мареком Расиньским и представителями местных бизнес-кругов пути наращивания межрегионального сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере.-0-