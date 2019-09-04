Итоги конференции в Минске найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН - МИД

4 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Итоги конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий" в Минске найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН. Уверенность в этом выразил журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас по итогам конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надеемся, что минская волна цифровой безопасности не утратит своей силы в Нью-Йорке, где в июне 2020 года пройдет вторая конференция высокого уровня руководителей контртеррористических учреждений государств - членов ООН, а также внесет весомый вклад в очередной обзор Глобальной антитеррористической стратегии Организации", - заявил Андрей Дапкюнас.

Он еще раз подчеркнул, что Беларусь будет и далее активно работать и вносить свой вклад в поиск объединительной повестки, в преодоление разделительных линий. В данном контексте, как сказал Президент, Беларусь не выходила из ДРСМД и готова выступить с инициативой о принятии декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. "Это еще один наш шаг, который призван способствовать диалогу по восстановлению доверия в глобальном контексте", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

Замминистра также поблагодарил заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова и возглавляемое им Контртеррористическое управление, команду ООН в Беларуси за помощь в организации конференции, а также всех участников, которые внесли вклад в ее успешное проведение.-0-