Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 11,51%

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За два дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 11,51%. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовали 10,58% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 12,87%, в Гомельской - 12,41%, в Гродненской - 10,08%.

В Минской области на избирательные участки за два дня досрочного голосования пришли 11,72% избирателей, в Могилевской - 11,97%, в Минске - 10,92%.

Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.-0-