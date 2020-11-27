Калинин предложил премьер-министру Молдовы перспективные направления сотрудничества

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова делиться с Молдовой своим опытом в области сельскохозяйственного производства, работы свободных экономических зон, модернизации жилищно-коммунального и лифтового хозяйства. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин на встрече с премьер-министром Молдовы Ионом Кику, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Собеседники обсудили вопросы расширения белорусско-молдавского торгово-экономического взаимодействия в 2021 году, включая проведение 20-го заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и развитие совместных кооперационных проектов в области сельского хозяйства, промышленности и транспорта.

"Анатолий Калинин отметил готовность Беларуси делиться имеющимся опытом в области сельскохозяйственного производства, работы свободных экономических зон, модернизации жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, который может быть востребован в Молдове", - отметили в МИД.-0-