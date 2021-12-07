Карич: санкции активируют "запасной двигатель" в голове, чтобы найти новые возможности

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение санкций активирует "запасной двигатель" в голове, чтобы государство находило новые возможности и выход из сложившегося положения. Таким мнением поделился с журналистами почетный консул Беларуси в Белграде, председатель группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомир Карич после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сербский парламентарий подчеркнул: в сотрудничестве с Беларусью нет никаких закрытых вопросов и тем. "Я бы короче сказал: один народ проживает в двух государствах - Сербии и Беларуси", - сказал он.

Драгомир Карич обратил внимание: очень многое из того, с чем пришлось столкнуться сейчас Беларуси, уже испытывала на себе Сербия, в том числе и проблемы с мигрантами. После распада Югославии там был большой поток беженцев, и никто не помогал справиться с этой проблемой. "Мы очень хорошо понимаем вашу беду. Президент мне рассказал (и меня это очень удивило), как вы справляетесь, как помогаете. Тот миллион помощи, который вы получили (речь о финансовой поддержке из различных источников для оказания помощи беженцам. - Прим. БЕЛТА) - это зерно песка на морском дне. Но ситуация складывается так, что вы справитесь. Санкции дают каждому государству возможность активировать "запасной двигатель" в голове, чтобы посмотреть, где вы ошибались, чтобы, используя ваши ресурсы, выйти из положения, чтобы появилось больше возможностей", - подчеркнул почетный консул.

Во время встречи с Президентом Беларуси Александр Лукашенко

По его мнению, любая гуманитарная проблема в одном из государств становится проблемой для всей Европы, небольшой по размерам. "Если что-то сегодня у вас - завтра это у нас", - отметил он. Свою миссию как почетного консула, председателя парламентской группы дружбы с Беларусью он видит в том, чтобы по максимуму поддерживать развитие двусторонних отношений. "Я выступаю за мир, я против дискриминации, - сказал Драгомир Карич. - Пожалуйста, по-хорошему, экономическая конкуренция всегда желательна. Но (давление. - Прим. БЕЛТА) силой, навязыванием, разными санкциями ничего не приносит. Сербия, бывшая Югославия - чемпионы по санкциям. Разве у вас санкции? Не бойтесь, это все пройдет, и вы будете еще крепче".

Он с сожалением констатировал: санкции негативно отражаются на работе компаний, в том числе и сербских, которые работают в Беларуси.

"Мы поддерживаем народ Беларуси, свою компанию. Мы везде работаем, мы работяги. Они не правы на Западе, вводя санкции", - сказал сербский бизнесмен. Он подчеркнул, что считает санкции несправедливыми и безосновательными, особенно когда речь идет о давлении со стороны соседних с Беларусью государств. "У нас то же самое было. Первые проблемы были с соседями, с которыми мы до недавнего времени жили дружно. А потом они оказались более "демократическими", или, как говорят, "больше католиками, чем Папа", - отметил он.

"Я хочу пожелать белорусскому народу всего самого лучшего. Смотрите только вперед, все это пройдет. Не может здесь править никто другой, кроме белорусского народа. Не может выбирать никто другой, кроме белорусского народа", - подчеркнул Драгомир Карич.

"Мы сохраним нашу дружбу. Это самое ценное", - резюмировал он.-0-

Карич рассказал, как он оценивает ситуацию в Беларуси и бизнес-климат