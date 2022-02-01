Карпенко: конкурс при формировании территориальных комиссий был около 12 человек на место

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс при формировании территориальных комиссий был около 12 человек на место, сообщил председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко во время встречи с первым заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ, руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонидом Анфимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сформированы 153 территориальные комиссии. Достаточно хороший был конкурс при формировании комиссий. В частности, на 153 комиссии претендовало 1935 человек, то есть 11-12 человек на место, - сказал Игорь Карпенко. - Не все политические партии воспользовались своим правом выдвигать представителей, всего лишь 7 партий из 15".

Сегодня последний день образования участков для голосования. "Завтра мы получим обобщенную информацию, сколько этих участков. Если по аналогии с президентскими выборами 2020 года, то их было создано 5723 в стране", - отметил председатель ЦИК.

Игорь Карпенко добавил, что не позднее 6 февраля будут сформированы участковые избирательные комиссии.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

Фото Павла Орловского