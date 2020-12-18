Казахстан предложил странам СНГ объединить усилия для противостояния пандемии COVID-19

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан предлагает странам СНГ совместно противостоять пандемии COVID-19. К этому призвал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодняшняя встреча проходит на фоне множества проблем в экономике и политике, в том числе в результате беспрецедентной ситуации в связи с пандемией. Президент Казахстана считает важным в современных условиях борьбы с коронавирусной инфекцией обеспечить широкий доступ к противовирусным вакцинам.

При этом Касым-Жомарт Токаев отметил ведущую роль России, первой в мире зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Он также рассказал об усилиях Казахстана и России по совместному производству вакцины, которое должно начаться в ближайшее время.-0-