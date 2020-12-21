Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости - МИД КНР

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь на пресс-конференции в Пекине, сообщает БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались официальным мнением относительно вводимых некоторыми странами санкций против Беларуси после состоявшихся президентских выборов. В связи с этим Ван Вэньбинь подчеркнул, что "Китай твердо поддерживает усилия Беларуси по обеспечению национальной независимости, суверенитета, безопасности и развития, а также решительно выступает против раскола и потрясений в белорусском обществе, вызванных внешними силами". По словам официального представителя МИД, Китай всегда выступал против использования односторонних санкций или их угроз в международных отношениях.

"Правительство и народ Беларуси обладают способностью и мудростью решать свои собственные проблемы и восстанавливать политическую стабильность и социальный мир", - подчеркнул Ван Вэньбинь.-0-