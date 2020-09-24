Китай выступает против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе - Чжан Есуй

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выступает против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе. Об этом заявил сегодня председатель Комитета по иностранным делам, руководитель китайско-белорусской группы дружбы Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй во время встречи с заместителем председателя Палаты представителей, руководителем рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом КНР Валерием Мицкевичем в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"У Беларуси и Китая доверительное всестороннее стратегическое сотрудничество, мы всепогодные партнеры. Китай всегда уважал путь развития, выбранный белорусским народом, и усилия, направленные на защиту независимости, суверенитета, безопасности и развития страны. Мы выступаем категорически против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе. Убеждены, что белорусский народ по руководством главы государства способен самостоятельно обеспечить политическую стабильность и безопасность", - сказал Чжан Есуй.

Он дал высокую оценку усилиям белорусских коллег по развитию отношений с Китаем, продвижению сотрудничества между парламентами. "Хотя по понятным причинам мы не можем встретиться очно, узы дружбы тесно нас объединяют", - подчеркнул руководитель китайско-белорусской группы дружбы Всекитайского собрания народных представителей.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего продвижения китайско-белорусских отношений по линии законодательных органов двух стран, укрепления торгово-экономического сотрудничества, взаимной поддержки в международных делах, совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.-0-

Прорабатываемый визит Си Цзиньпина в Беларусь даст мощный импульс сотрудничеству - Мицкевич Стороны обсудили вопросы дальнейшего продвижения китайско-белорусских отношений по линии законодательных органов двух стран, укрепления торгово-экономического сотрудничества, взаимной поддержки в международных делах, совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.