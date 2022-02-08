Кочанова: Беларусь и Куба готовы к сотрудничеству по всем направлениям

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Куба готовы к сотрудничеству по всем направлениям, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова поблагодарила посла за его работу в Беларуси.

"Мы высоко ценим белорусско-кубинские отношения, и сотрудничество, которое складывается между нашими странами, для нас очень важно. Мы ментально очень схожи с кубинским народом, а у нашей дружбы корни, которые уходят в глубину лет. Мы знаем кубинский народ, равно как на Кубе знают Беларусь, - сказала спикер. - В этом политическом взаимодействии важно то, что между руководителями наших стран складываются такие великолепные отношения. И визит Президента Кубы в нашу страну, который состоялся в октябре 2019 года, придал еще один определенный импульс во взаимодействие между нашими странами. И подтвердил, что добрые отношения и сотрудничество, особенно в сфере экономики, в культуре, науке, образовании, здравоохранении, продолжат развиваться".

Наталья Кочанова подчеркнула важность того, что в это непростое время мы поддерживаем друг друга на международной арене. "Потому что то, что происходит сегодня в мире, во многих странах, не может нас не беспокоить. Поэтому люди доброй воли, которые понимают, что такое мир, суверенитет, независимость, свобода, должны поддерживать друг друга. И это очень важно, - добавила она. - Несомненно, очень важным для нас является сотрудничество по линии парламентариев. В Национальном собрании создана группа дружбы. Поэтому мы рассчитываем на тесные взаимоотношения между нашими парламентариями. Всегда будем рады видеть наших коллег в Беларуси. Думаю, нам надо двигаться более быстрыми темпами".

Спикер констатировала, что в 2021 году вырос взаимный товарооборот. "Мы начали более эффективно взаимодействовать. Но мы готовы к сотрудничеству абсолютно по всем направлениям. Знаю, что в нынешних условиях ковид-инфекции на Кубе очень эффективно работают предприятия, которые выпускают вакцины. Мы с министром здравоохранения уже обсуждали эту тему, он уже контактировал по этому поводу с коллегами на Кубе", - отметила Наталья Кочанова.

Спикер заключила: "Уверена, что Беларусь останется в вашем сердце. Нашу страну нельзя не полюбить. Кто когда-то здесь побывал - всегда будет испытывать добрые чувства к белорусскому народу и стране".

В свою очередь посол добавил, что белорусы - это дружественный народ, всегда доброжелательный по отношению к кубинцам. По его словам, отношения между нашими странами развиваются по многим направлениям. Но особое внимание следует уделить экономике.

"Самое главное - укрепить торговлю и возможности инвестиций", - сказал Хуан Вальдес Фигероа.

Хуан Вальдес Фигероа

Посол добавил: ощущается поддержка стран на международной арене. Беларусь неоднократно выступала против экономической блокады Кубы.

"И тот факт, что обе наши страны сегодня столкнулись с санкциями извне, говорит о том, что Куба и Беларусь состоялись как по-настоящему независимые и суверенные государства, которые работают во имя своих народов", - констатировал Хуан Вальдес Фигероа.-0-

Фото Оксаны Манчук