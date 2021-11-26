Кочанова: ситуация на границе - грязная, нечестная политика стран Запада в решении своих вопросов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на границе - грязная, нечестная политика стран Запада в решении своих вопросов, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пресс-конференции по итогам 53-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на пленарном заседании мы всесторонне обсудили и приняли заявление по крайне важной тематике - трудовой миграции. Для Республики Беларусь эта тема неожиданно стала весьма актуальной. С сентября на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией у нас скопилось около 3 тыс. беженцев. Люди бежали от войны. Это женщины, дети, больные люди, беременные. Они прибыли в нашу страну абсолютно легально, выполнив все необходимые консульские процедуры. Их устремлением было попасть в европейские страны, прежде всего в Германию. Они рассчитывали, что получат гуманитарный коридор и смогут попасть в те страны, куда они нацелились, потому что у них там есть родственники, мужья, которые уже ждут их там. Но вместе с тем Польша приняла такие меры, практически установила заградительный кордон", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, белорусская сторона сделала все для того, чтобы создать максимально комфортные условия для беженцев на границе. "Чтобы люди были накормлены, были в тепле. Вы видели, что Польша предпринимала просто безобразные меры, применяла слезоточивый газ, ядохимикаты в морозную погоду. Глаза этих детей постоянно перед нами. Конечно, мы сделаем все, насколько это возможно, чтобы создать им нормальные условия пребывания до того момента, когда разрешится этот политический вопрос", - отметила спикер.

Наталья Кочанова напомнила, что состоялись уже два телефонных разговора Президента Беларуси и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель. "Они договорились, что будут определены переговорщики с двух сторон, чтобы урегулировать эту ситуацию. Пока эти договоренности не выполняются. Нет никаких предложений от ЕС, кто будет участвовать в этих переговорах. Никаких пока решений не принято. Белорусская сторона сегодня делает все, чтобы урегулировать этот конфликт. Мы организовали вместе с властями Ирака эвакуационные рейсы. Около 600 человек уже вернулись обратно в свои страны".

Председатель Совета Республики добавила: "Этот миграционный кризис - грязная, нечестная политика, которая направлена на то, чтобы с помощью этих людей манипулировать решением каких-то своих политических вопросов".-0-