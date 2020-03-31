Кочанова: у местных органов власти достаточно самостоятельности для эффективной работы

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У местных органов власти достаточно самостоятельности для эффективной работы. Такое мнение председатель Совета Республики Наталья Кочанова озвучила в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я не знаю, какую сегодня еще надо дать самостоятельность местным органам власти для того, чтобы работать эффективно и хорошо. Я достаточно много работала в местных органах власти (была председателем исполкома, заместителем председателя, почти 20 лет отработала в системе жилищно-коммунального хозяйства), и, вы знаете, мне хватало всего, чтобы работать", - заявила Наталья Кочанова.

По ее мнению, местная власть просто должна вникать во все детали проблем в городе или районе, владеть ситуацией и понимать, как улучшить жизнь людей. "Здесь нужна активная жизненная позиция и неравнодушие, чтобы решать поставленные задачи", - подчеркнула председатель Совета Республики.

В интервью со спикером обсуждались возможные поправки в Конституцию Беларуси. По словам Натальи Кочановой, сейчас рабочая группа в Администрации Президента аккумулирует все предложения государственных органов управления, местной власти и граждан. "Потом будет вестись работа над структурированием этих предложений. Это эволюционный путь работы над важнейшим законом в нашей стране", - отметила она.-0-