Конституционные реформы в России вряд ли коснутся Союзного государства - Рапота

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционные реформы в России вряд ли коснутся Союзного государства, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока я не вижу такой прямой связи. Надо посмотреть, как все будет развиваться. Они все-таки направлены на решение внутренних вопросов", - сказал Григорий Рапота.

В Минске сегодня проходит встреча коллектива Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Обсуждаются взаимоотношения Беларуси и России, в том числе по вопросам дорожных карт, переговоров по нефти и газу.

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Рапота считает важным выработать долгосрочную формулу цен на нефть и газ "В споре, касающемся нефтяных и газовых проблем, точка еще не поставлена. Поэтому что-то комментировать мне затруднительно, тем более что я не участвую непосредственно в решении этих спорных вопросов", - сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.