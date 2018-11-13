Концепция дальнейшего развития Союзного государства может быть принята до конца года - Рапота

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Концепция дальнейшего развития Союзного государства может быть принята до конца года. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве в кулуарах экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.
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