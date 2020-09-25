Координаторы протестов в Беларуси хотят развалить страну - соотечественники в Молдове

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координаторы протестов в Беларуси хотят развалить страну. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель общества белорусской культуры в городе Тирасполь (Молдова) Тамара Ломтева.

"Нас здесь много белорусов. Мы полностью поддерживаем Президента Беларуси и осуждаем тех, кто мешает спокойно жить и развиваться стране. Мы уже пережили 90-е годы, когда протесты были в Молдове и кричали: русским вокзал, - отметила Тамара Ломтева. - Я часто бываю в Беларуси, где у меня живет дочь с семьей. Я вижу, как развивается, расцветает страна, как живут люди. И знаю, что делается в Украине, поскольку у меня там сын. Я могу сравнивать и хочу, чтобы в Беларуси был мир и покой".

Председатель общества уверена, что протесты в Беларуси управляются извне. "Эти люди не хотят добра белорусам. Им надо развалить Беларусь, оторвать от России, - подчеркнула она. - Я слежу за ситуацией в Беларуси по телевизору. То, что на несанкционированные митинги берут детей, - это вообще недопустимо. Они сами вредят своим же детям. Крики, возмущения. Они хотят быть рабами? Вот эти малолетние, которые ничего не понимают, ничего не видели в жизни, ни рубля не заработали своим трудом, они думают, что им кто-то просто так что-то даст. Они бросаются камнями, останавливают транспорт. Это нарушение и за это надо привлекать к ответственности. Во всем этом есть вина родителей, которые что-то важное упустили в воспитании своих детей. Все эти беспорядки надо прекращать".

"Александр Лукашенко правильно ведет свою политику. Беларусь нельзя дать разорвать. Беларусь - наша родная земля", - заключила Тамара Ломтева.-0-