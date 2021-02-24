Ковалев: отрадно, что год начался с благоприятной для экономик встречи президентов Беларуси и России

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хорошие отношения президентов Беларуси и России дают надежду, что двусторонняя торговля сбалансируется. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня"" поделился профессор БГУ Михаил Ковалев, сообщает БЕЛТА.

"Президент России абсолютно справедливо отметил, что, несмотря на ковидный год, наш товарооборот превысил $28 млрд и снизился только на 15%. Правда, есть здесь нюанс. В первом квартале мы не получали российскую нефть, а завозили ее танкерами из третьих стран. Импорт из-за этого просел, но экспорт в Россию только вырос. В 2020-м мы нарастили экспорт нашего продовольствия, чтобы накормить россиян. И поэтому отрадно, что этот год начался с такого благоприятного для экономик диалога наших президентов. Имеются договоренности и по нефти, и по газу. Будем думать, что наша торговля будет более успешной и принесет пользу обеим странам, - подчеркнул эксперт. - Ведь баланс в торговле Беларуси с Россией из-за налогового маневра и высоких цен на нефть все еще остается отрицательным. С 1995 года накопилось почти на два белорусских ВВП отрицательного сальдо торговли".

Михаил Ковалев отмечает важность того, чтобы россияне начали стимулировать потребление белорусских товаров, чтобы, кроме продуктов питания, мы стали больше продавать и автомобилей, и тракторов. "И хорошие отношения наших президентов дают надежду, что торговля сбалансируется", - резюмировал он. -0-