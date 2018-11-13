Кравченко принял участие в обсуждении вопросов безопасности в странах "Восточного партнерства"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко выступил на мероприятии "Безопасность в странах "Восточного партнерства": есть ли место для нейтралитета?", организованном по линии экспертной инициативы "Минский диалог" в рамках председательства Австрии в Совете ЕС, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Олег Кравченко отметил некоторые этапы формирования, эволюции и трансформации концепции нейтралитета в Европе и пригласил участников семинара обсудить возможность использования элементов классической концепции нейтралитета и ее современной интерпретации для снижения напряженности в регионе, исходя из реалистичной оценки ситуации и существующих альянсов.

Представители Австрии, Мальты, Швеции, Швейцарии и Финляндии выступили с докладами о предпосылках и условиях формирования нейтралитета в своих странах. В дискуссиях приняли участие представители экспертных и академических кругов Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Украины, Финляндии, Швейцарии, Швеции, а также члены Национального собрания Беларуси.-0-