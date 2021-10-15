15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан предложил под эгидой СНГ организовать гуманитарную помощь Афганистану. С такой инициативой выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня на заседании Совета глав государств Содружества в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Президент высказал озабоченность сложившейся ситуацией в Афганистане и сказал о важности оказания помощи этому государству. "Это будет способствовать восстановлению стабильности в стране", - уверен Садыр Жапаров.

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