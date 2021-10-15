Жапаров: Кыргызстан полностью поддерживает общие устремления к дальнейшему развитию СНГ

15 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Кыргызстан полностью поддерживает общие устремления к дальнейшему развитию СНГ. Это отметил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня на заседании Совета глав государств Содружества в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Садыр Жапаров поздравил всех с 30-летием образования СНГ и подчеркнул, что за эти годы организация прошла большой путь и определила основные принципы взаимоотношений. "Это хорошая площадка для сверки часов и выработки общих подходов в работе", - считает Президент Кыргызстана.

"Сотрудничество должно приносить общие результаты", - заявил он.-0-