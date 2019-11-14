Лаппо: нужно обеспечить равноправие для пограничников Беларуси и России

14 ноября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. При работе над изменениями в договор о взаимных усилиях в охране границы нужно обеспечить равные права для пограничников Беларуси и России. Такое мнение высказал журналистам председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо по итогам доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

С того времени, как был заключен договор, предполагалось, что Беларусь обеспечивает безопасность границ Союзного государства на своем участке, а контроль на границе между двумя странами отсутствует. "Речь не шла о том, чтобы нам кто-то помогал. Мы сами в состоянии обеспечить безопасность свою и Союзного государства, - подчеркнул он. - Мы ставим вопрос, почему на нашей внутренней границе существуют пограничники (Российской Федерации. - Прим. БЕЛТА)? Ведь мы туда не вышли".

"В новом договоре нужно расставить все точки над "i". Мы равноправные - что российские пограничники, что белорусские, - продолжил Анатолий Лаппо. - Мы всегда выполняли свои союзнические обязательства и будем их выполнять. И претензий к нам никогда не было. Но требуем тоже и нас уважать".

Председатель Госпогранкомитета подчеркнул, что белорусская граница охраняется надежно. И это неоднократно подтверждается фактами пресечения контрабанды оружия, наркотиков. Только за этот неполный год задержано более 500 кг наркотиков из Польши и Литвы, которые направлялись в Россию. В данном контексте Анатолию Лаппо видятся странными и абсолютно беспочвенными упреки в том, что Беларусь якобы использует российские средства, требует помощи. "Мы не нахлебники! - подчеркнул он. - Если бы мы были нахлебниками, тогда у меня должна быть полностью материальная база за их счет: техника, вооружение, продукты питания, одежда. Вот тогда они сказали бы, что мы нахлебники".

Беларусь, по его словам, не намерена выходить из договора, однако будет настаивать на его обновлении. "Переговорный процесс (с российской стороной. - Прим. БЕЛТА) начнется, условно говоря, с завтрашнего, послезавтрашнего дня", - заверил председатель ГПК, отметив, что конкретных сроков подготовки документа пока нет, но можно предположить, что процесс будет не быстрым.

Одно из принципиально важных требований - открытость границы для законопослушных граждан, удобство ее пересечения. "Граница - это сложный механизм. Она должна сближать народы и быть надежным заслоном для всех негативных моментов. И здесь мы (с российскими коллегами. - Прим. БЕЛТА) должны друг друга понимать и дополнять, но не стоять кордоном".-0-