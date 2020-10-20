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Политика
20 октября 2020, 09:53

Латвийский политолог считает: больше беспорядков - больше грантов у оппозиции

Нормунд Гростиньш. Фото la.lv
Нормунд Гростиньш. Фото la.lv

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мирным протестующим" и радикалам, которых все больше на улицах, не нужен диалог. Оппозиция настроена не на конструктив, а на достижение только своих целей. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал латвийский политолог Нормунд Гростиньш, сообщает БЕЛТА.

"Просто прекратить протесты для них крайне невыгодно, потому что в таком случае они лишаются огромного финансирования. Поэтому протесты должны продолжиться любой ценой. Притом должна в результате поступать картинка. То есть кто-то упал, кого-то куда-то несли, еще лучше, если побили", - сказал Нормунд Гростиньш.

По словам политолога, оппозиция любыми доступными методами будет провоцировать обострение акций протестов "для того, чтобы опять подать заявки на гранты".-0-

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