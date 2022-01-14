Лавров констатировал интерес к налаживанию контактов с ОДКБ со стороны не входящих в нее стран

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал интерес к налаживанию контактов с ОДКБ со стороны не входящих в организацию стран. Об этом он сказал сегодня на большой ежегодной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о возможности расширения ОДКБ, Сергей Лавров напомнил об основополагающих документах организации: "В Уставе ОДКБ все записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой". Он также отметил, что не так давно в устав главами государств ОДКБ были внесены изменения, которыми установлены институты партнерства и наблюдателя при организации. "Мы разослали эту информацию по соответствующим странам. Интерес как минимум к налаживанию контактов с ОДКБ есть", - сказал глава МИД России.-0-