Лавров назвал ложью слухи о контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по просьбе журналистов прокомментировал слухи о неофициальных контактах Кремля с представителями белорусской оппозиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались, правдива ли информация о наличии таких контактов, которую озвучил в интервью один из представителей оппозиции. Сергей Лавров рассказал, что ему известно об этом интервью. "Он (представитель белорусской оппозиции. - Прим. БЕЛТА) не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что он не может назвать фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне. И спекулирует на тему о том, будет ли дозволено мне сообщить об этом белорусским друзьям, - сказал министр. - Это полная ложь. И лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру".

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей добавил: "Мы видим попытки оппонентов власти, уехавших в соседние, сопредельные страны, повлиять на ситуацию в Беларуси и сменить так называемый режим. Понимаете, можно этого добиваться, есть определенные политические методы борьбы, можно добиваться смены режима. Но я считаю, что лучше это делать в рамках правового поля. А то, к чему сейчас призывают оппоненты - оказанию экономического давления, принятию экономических санкций, заявляя, что они борются с режимом, - на самом деле это окажет негативное влияние на благосостояние конкретных людей и народа". Такие призывы, по его мнению, не будут поддержаны рядовыми гражданами.-0-