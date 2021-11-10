10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров осудил штампование в ООН политизированных страновых резолюций. Об этом он сказал сегодня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы также сверимся относительно сотрудничества на международных площадках по вопросам прав человека с упором на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств и на недопустимость политизации этой проблематики, - подчеркнул Сергей Лавров. - Высоко оцениваем координацию с белорусскими коллегами на этом направлении, в том числе в ООН и ОБСЕ. Совместно выступаем за деполитизацию ооновского правозащитного измерения, включая искоренение порочной практики выдвижения в адрес отдельных стран необоснованных обвинений по абсолютно надуманным мотивам. Осуждаем штампование политизированных страновых резолюций, не имеющих ничего общего с заботой об универсальном применении универсальных же норм в области прав человека".

Глава МИД России заявил, что такие действия подрывают доверие к всемирной организации и наносят серьезный ущерб репутации ее правозащитного измерения. "Мы также убеждены, что злоупотребление правочеловеческими механизмами ОБСЕ и Совета Европы снижает эффективность этих общеевропейских структур, мешает раскрытию их объединительного потенциала", - добавил Сергей Лавров.-0-