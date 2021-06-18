Лавров проинформировал Беларусь и другие страны СНГ об итогах российско-американского саммита

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал накануне министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и страны СНГ об итогах прошедшего в Женеве российско-американского саммита. Об этом Сергей Лавров сообщил сегодня в Москве на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы российского МИД, накануне на встрече в узком составе Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили ключевые задачи, которые поставлены президентами двух стран перед внешнеполитическими ведомствами. "У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлением, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в весьма непростой обстановке в сегодняшнем мире", - сказал Сергей Лавров.

Он также отметил, что накануне состоялась встреча, в которой участвовали главы МИД двух стран и послы стран СНГ в России. "Обсудили ключевые вопросы, изложили наши оценки саммита, который состоялся позавчера в Женеве между президентами Путиным и Байденом", - отметил глава МИД России.-0-