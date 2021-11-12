Лебедев: соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в мае 2022 года

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в мае 2022 года. Об этом заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Оно прошлосегодня в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из важных тем сегодняшнего заседания стало завершение работы над соглашением о свободной торговле услугами. "Документ очень важный и сложный по своему содержанию. Потому что две 2/3 ВВП в развитых странах приходится как раз на свободную торговлю услугами. Это относится и к странам Содружества. Поэтому очень много деталей. И тот факт, что работа над подготовкой этого соглашения длится уже 9 лет, начиная с 2012 года, говорит о том, что это работа непростая", - рассказал Сергей Лебедев.

По его словам, сегодня на заседании Совета глав правительств стороны с удовлетворением констатировали, что эта работа практически завершена.

"Эксперты стран Содружества, которые собрались на свое последнее заседание (по соглашению о свободной торговле услугами. - Прим. БЕЛТА) в сентябре этого года, пришли к такому выводу, что текст соглашения окончательно согласован и может быть представлен на очередное заседание Экономического совета СНГ, которое предполагается 2 декабря этого года, и затем на окончательное подписание в мае следующего года на заседании Совета глав правительств. Главы делегаций единогласно поддержали решение Совета глав правительств о том, чтобы завершить к маю следующего года окончательную работу над этим соглашением и подписать его на очередном заседании Совета глав правительств под председательством Казахстана", - добавил председатель Исполнительного комитета.-0-