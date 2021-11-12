Лебедев: заседание СГП прошло конструктивно и по-деловому

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств прошло конструктивно и по-деловому. Об этом заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам СГП. Оно прошло сегодня по видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хорошая подготовка всех документов, выносимых на обсуждение заседания Совета глав правительств, способствовала тому, что это заседание прошло очень конструктивно, по-деловому. В течение запланированного регламента выступили все главы делегаций, главы правительств со своими оценками состояния сотрудничества в рамках Содружества в экономической, гуманитарной области. И самое главное, что они не только оглянулись на 30-летний путь развития Содружества Независимых Государств, но они посмотрели вперед", - рассказал Сергей Лебедев.

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